لليوم الـ 18 ... الإضراب التجاري يعم جنين رفضاً لحصار أجهزة السلطة

يتواصل الإضراب التجاري في مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 18 رفضاً لجريمة أجهزة السلطة بحصار المخيم وبمحاولة اقتحامه.

وأكد العديد من التجار والباعة أنهم لن يفتحوا محالهم التجارية حتى يتم فك الحصار المفروض على المخيم من قبل أجهزة السلطة.

وسادت حالة من الغضب في أوساط المواطنين عقب قيام أجهزة السلطة بإطلاق النار على العديد من المفترقات والشوارع في المدينة والمخيم.

وأفاد شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس وفجر اليوم مع أجهزة السلطة، التي استغلت اقتحام جيش الاحتلال لبلدة سيلة الحارثية وحاولت اقتحام المخيم.

وأوضح الشهود أن عناصر أجهزة السلطة تعمدوا إطلاق زخات من الرصاص تجاه نوافذ وشبابك بعض البنايات العالية في المخيم.

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