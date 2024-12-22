رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس السبت، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مطالبًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة سانشيز في اجتماع مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، والذي يستمر حتى يوم الأحد.

وأكد سانشيز على ضرورة تحقيق "سلام عادل وشامل" في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الأزمات المتزايدة في مناطق متعددة من العالم، وخاصة في فلسطين.

وأضاف سانشيز: "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار حل الدولتين".