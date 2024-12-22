كتائب القسام تعلن عن مجموعة عمليات نوعية ومركبة شمال القطاع

أعلنت كتائب القسام في تقريرها اليومي عن مجموعة من العمليات النوعية والتي استهدفت فيها القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من شمال القطاع، وقد .كانت كالتالي:

تفجير ناقلة جند: قامت كتائب القسام بتدمير ناقلة جند إسرائيلية باستخدام عبوة ناسفة من نوع "العمل الفدائي" في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم. يعتبر هذا النوع من الهجمات سمة بارزة لأساليب المقاومة التي تعتمد على المفاجأة واستخدام العبوات الناسفة لتدمير المعدات العسكرية.

قنص ضابط إسرائيلي: تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا، ما يُظهر مهارة القناصة في استهداف الأهداف العسكرية بدقة.

استهداف ناقلة جند أخرى: صباح اليوم أيضًا، استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية أخرى باستخدام عبوة ناسفة مماثلة في غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. تركز العمليات في هذه المنطقة على تدمير المركبات العسكرية التي تشارك في العدوان.

استهداف قوة إسرائيلية: في نفس التوقيت، استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية مكونة من 9 جنود تحصنوا داخل منزل في غرب مخيم جباليا بقذيفة "TBG"، ما أسفر عن مقتل وجرح أفراد القوة المستهدفة. يُظهر هذا الهجوم استخدام المقاومة للأسلحة المضادة للدروع لإيقاع إصابات بالجنود في مواقعهم.

طعن ثلاثة جنود صهاينة واغتنام أسلحتهم الشخصية.

تُظهر هذه العمليات تنسيقًا عاليًا وتخطيطًا دقيقًا من قبل كتائب القسام لاستهداف القوات الإسرائيلية في مواقع مختلفة باستخدام أساليب متنوعة، وردا على حرب الإبادة التي تمارسها (إسرائيل) على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 .