حماس: القصف الصهيوني على مستشفى كمال عدوان جريمة غير مسبوقة بحق الإنسانية

أدانت حركة (حماس) بشدة استهداف مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال القطاع ووصفتها بـ"جرائم غير مسبوقة بحق الإنسانية"،. وأكدت أن هذا التصعيد يمثل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري يتطلب تحركاً عاجلاً.

وأشارت حماس في بيان صحفي أن الاحتلال الصهيوني يمارس تدميراً ممنهجاً في مناطق محافظة شمال القطاع، لاسيما جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، مع استهداف المدارس ومراكز الإيواء. وأضافت أن القصف المكثف على مستشفى كمال عدوان وتهديدات الاحتلال بإخلائه يمثلان انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الإنسانية والدولية.



من جهة أخرى، أثنت الحركة على حملات التضامن الشعبي حول العالم، وخصّت بالذكر الإسناد الفعّال من جماعة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية وأدانت ما وصفته "العدوان الهمجي الأمريكي البريطاني الصهيوني عليها".

ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم من شعوب وحكومات ومنظمات، إلى التحرك الفوري للضغط بكافة الوسائل لوقف ما يجري في غزة. كما أكدت على ضرورة الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإرهابي واستعادة الأرض والمقدسات.



واختتمت الحركة بيانها بالإعراب عن استنكارها للصمت أو العجز الدولي أمام المجازر المرتكبة في قطاع غزة، داعية إلى تصعيد التضامن والضغط لإنهاء العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.