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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
1413 عائلات فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني في قطاع غزة
23 ديسمبر 2024 . الساعة: 09:26 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299414
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
جرائم الاحتلال
النازحين
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
إبادة جماعية
الحرب بغزة
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