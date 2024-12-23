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انفوجرافيك: 500 ضابط (إسرائيلي) قدموا استقالاتهم خلال العام بسبب ظروف العمل والعبء الناجم خلال الحرب

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https://alresalah.ps/p/299417

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إسرائيل جنود الاحتلال استقالات ضباط طوفان الأقصى 7 أكتوبر الحرب بغزة

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