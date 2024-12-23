أكثر من 50 شهيداً في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة وحشية في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وجريحاً من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم وصف بأنه من أعنف الاعتداءات على المنطقة.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، اقتحم جيش الاحتلال المخيم بأكثر من 17 دبابة وجرافة وآلية عسكرية، مدعومة بعشرات الجنود المسلحين وطائرات استطلاع وطائرات "كواد كابتر".

الهجوم أسفر عن تدمير واسع النطاق، حيث تم نسف وقصف أكثر من 20 وحدة سكنية، مما ترك عشرات العائلات بلا مأوى. وأكدت الجهات المختصة أن الجريمة طالت سكاناً آمنين، ما يرفع من حجم المأساة الإنسانية في القطاع.

هذه الجريمة تأتي في سياق تصعيد الاحتلال لعملياته العسكرية ضد قطاع غزة، وسط دعوات متكررة للمجتمع الدولي للتدخل ووقف المجازر الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتدمّر البنية التحتية في المناطق المكتظة بالسكان.