وكالة صفا تطلق موقعها بالنسخة الإنجليزية

أطلقت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) نسختها الإنجليزية الجديدة؛ في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تغطيتها الإعلامية بإضافة جمهورٍ جديد لها لإطلاعه على مستجدات الأحداث في فلسطين، ولاسيما العدوان الإسرائيلي المستعر على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرًا.

ويأتي إطلاق النسخة الإنجليزية من وكالة "صفا" في وقت حساس، إذ تتزايد الحاجة إلى إطلاع الناطقين باللغة الإنجليزية والجمهور الدولي على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ويهدف المشروع الإعلامي الذي يعتمد على طاقمٍ إعلاميٍ متخصّصٍ إلى توفير مصدر موثوق للمعلومات باللغة الإنجليزية.

النسخة الإنجليزية من وكالة "صفا" ستكون منصة إعلامية متخصصة في تغطية الأحداث اليومية، واستعراض القصص الإنسانية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على معاناة شعبنا اليومية في حرب الإبادة.

ومع طول الحرب، أصبح من الضروري تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل قلة التغطية الإعلامية الموضوعية في بعض وسائل الإعلام الغربية؛ لذلك فإن النسخة الإنجليزية تهدف إلى توفير قناة اتصال مباشرة مع الجمهور الدولي، بمن في ذلك الناشطون السياسيون، والصحفيون، والمؤسسات الحقوقية، لإيصال صوت الفلسطينيين إلى أبعد مدى.

وقال رئيس تحرير وكالة "صفا" محمد أبو قمر: "نحن في حاجة ماسة إلى إيصال الحقيقة إلى العالم، كما أن إطلاق النسخة الإنجليزية من الوكالة هو جزء من التزامنا بتوثيق الأحداث وتوفير تغطية دقيقة وموضوعية لما يجري على الأرض".

وأضاف "نريد أن يعرف العالم ما يحدث في فلسطين بعيدًا عن التغطيات المشوهة أو الموجهة".

وأوضح أن وكالة "صفا" تأمل الإسهام في زيادة الوعي العالمي حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل يومي، وتسعى إلى تقديم التغطية الدقيقة للأحداث التي قد لا تجد اهتمامًا كافيًا في وسائل الإعلام الغربية، مما يمنح الفلسطينيين منصة للتعبير عن معاناتهم.

تابع "نريد من هذه النسخة أن تكون جسرًا يربط فلسطين بالعالم الخارجي، خاصة في الوقت الذي يتجاهل فيه الكثير من الإعلام الدولي معاناة الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن أن الكلمة هي سلاح قوي، ونحن نستخدمها اليوم من أجل العدالة".

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