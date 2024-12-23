حماس: إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة في الضفة استمرار لسياسات التهويد والضم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي اليوم عن إدانتها الشديدة لإقامة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن هذا الإجراء يمثل استمراراً لمخططات الضم والتهويد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في انتهاك واضح للقوانين والقرارات الدولية التي تجرّم الاستيطان.

وأشارت الحركة إلى أن إقامة هذه البؤر الاستيطانية على أراضي المنطقة (ب) التي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية، يعكس فشل خيار التسوية مع الاحتلال، وضرورة مواجهة سياساته الرامية إلى تهجير الفلسطينيين ومحاربة وجودهم على أراضيهم.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التوحد خلف خيار المقاومة والوقوف بحزم في وجه هذه المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أهمية تكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال والمستوطنين لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واستعادة الأرض والمقدسات.