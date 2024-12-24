الأسرى الأردنيون للرسالة: اعتقال الطبيب البلوي اعتداء سافر على الأردن

أدانت لجنة الأسرى والمفقودين والمحررين الأردنيين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للطبيب الأردني عبد الله البلوي، أثناء عبوره جسر الملك حسين (اللنبي)، وهو في طريقه للتطوع طبيبًا في قطاع غزة.

وأكد رئيس اللجنة، فادي فرح، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الطبيب البلوي كان يقوم بمهمة إنسانية رسمية، مشددًا على أن اعتقاله يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وتجاوزًا للقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول.

واعتبر فرح أن هذا الاعتقال يعد اعتداءً على سيادة الأردن، حيث يحمل البلوي الجنسية الأردنية، وأن المهمة التي كان يقوم بها نُسقت عبر منظمة أسترالية رسمية.

وطالب رئيس اللجنة بالإفراج الفوري عن الطبيب البلوي، وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته التي تنتظر عودته.

والدكتور عبد الله البلوي هو طبيب أردني متخصص في الجراحة العامة وطب الطوارئ؛ عرف بنشاطه التطوعي في مناطق الأزمات، و اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبوره جسر الملك حسين (اللنبي) في طريقه إلى قطاع غزة، الخميس الماضي، إذ كان يعتزم التطوع لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في ظل الحصار والعدوان المستمر.

وأثار اعتقاله موجة من الإدانات الشعبية والرسمية، خصوصًا في الأردن، إذ اعتبر هذا التصرف اعتداءً على السيادة الأردنية.