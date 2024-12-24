الكنيست يُمدد حالة الطوارئ عامًا آخر

مددت الهيئة العامة لـ "الكنيست" (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، بناءً على طلب من الحكومة.

جاء القرار بناءً على توصية من اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور، بتمديد سريان حالة الطوارئ حتى 16 ديسمبر 2025.

وصوت لصالح القرار 29 عضوًا في الكنيست، بينما عارضه 7 وامتنع 2 عن التصويت.

ويتيح هذا الإعلان للحكومة إصدار أنظمة طوارئ تتجاوز تشريعات الكنيست، بشرط أن تكون سارية فقط خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت "إسرائيل" حالة الطوارئ بعدما اقتحمت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وبلدات في الجنوب، أعقبه شن حرب على قطاع غزة.

ودخلت حرب الإبادة التدميرية التي تشنها "إسرائيل" على غزة، يومها ال445 على التوالي، وسط استمرار المجازر ضد المدنيين، ونسف المنازل، واستهداف النازحين.