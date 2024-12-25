14 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم: تفاصيل الاستهدافات

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وتوزعت الغارات على مناطق سكنية ومنازل لعائلات فلسطينية، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تفاصيل الاستهدافات:

النصيرات (وسط القطاع): شهيدان جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة الأفرنجي بمحيط أبراج عين جالوت. شهيد ومصابون إثر قصف شقة سكنية قرب مول أبو دلال بمخيم النصيرات. شهيد و3 إصابات جراء قصف منزل لعائلة المنيراوي بدير البلح.

خانيونس (جنوب القطاع): شهيدان ومصابون بقصف استهدف شقة سكنية في حي المنارة جنوبي المدينة. شهيدان (رجل وزوجته) نتيجة قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي المدينة. شهيدان وإصابات نتيجة قصف الاحتلال على خيمة نازحين عند دوار جميل وادي بمنطقة حمد. انتشال شهداء وجرحى من منزل لعائلة "مسمح" بعد استهدافه في محيط مركز شرطة معن بخانيونس.

مدينة غزة (وسط القطاع): شهيدة وعدد من الإصابات جراء قصف شقة سكنية قرب ساحة الشوا بحي الدرج.

بيت حانون (شمال القطاع): 3 شهداء ومصابون من عائلة الغندور إثر قصف منزل شمالي القطاع.



وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط تصعيد إسرائيلي مستمر يستهدف مناطق متفرقة من القطاع. من جهتها، حذرت المؤسسات الإنسانية من تدهور الوضع الإنساني نتيجة استمرار القصف والحصار الخانق على سكان غزة.