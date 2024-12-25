خاص الرسالة| متخابر وقاطع طريق يعترف بمشاركة العدو في سرقة شاحنات المساعدات

كشف أمن المقاومة عن اعترافات خطيرة لمتخابر جديد، ضُبط متأخرًا أثناء قيامه باستلام "نقطة ميتة" من منطقةٍ ما. وبحسب ضابط في أمن المقاومة، فإن المتخابر (ح.ش) قد اعترف بالارتباط مع مخابرات العدو مطلع عام 2024م، بعد قيامه بالتواصل عبر تطبيق إلكتروني لجيش العدو ، وذلك بحجة التنسيق لعبور "منطقة قتال" شرق قطاع غزة، بدافع سرقة منازل ومخازن النازحين.

ووفق الضابط الذي تحدث حصريا لـ"الرسالة نت"، فقد استغلت مخابرات العدو تورط المتخابر (ح.ش) في قضايا سرقة ونهب وسطو، من أجل العمل لصالحها، تحديدًا في مجال اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية، إذ كلف ضابط المخابرات المتخابر بجمع المعلومات عن أشخاص لهم سوابق إجرامية ولديهم دوافع انتقامية من المجتمع والمقاومة. بالإضافة لذلك، كلفته المخابرات بمراقبة عناصر تأمين المساعدات وجمع المعلومات عنهم والأماكن التي ينطلقون منها.

إلى ذلك، اعترف المتخابر (ح.ش)، بأن مخابرات العدو قد طلبت منه تشكيل عصابة مسلحة وزودته بأسلحة خفيفة وأموال ووسائل اتصال، وذلك بقصد تسهيل سرقة شاحنات المساعدات، حيث يقول: "كان الضابط (د) يضل معنا على الجوال طول عملية السرقة، ويخلي طيارة كواد كابتر فوقنا، عشان ما نقع في كمين لعناصر التأمين". كما اعترف المتخابر، بأنه في إحدى المرات، حاصره عناصر تأمين المساعدات، فتدخلت مسيرة، وألقت قنبلة على مركبة التأمين، مما تسبب باستشهاد بعض من بداخلها.

وتشير مصادر أمنية لـ"الرسالة نت"، إلى أن المتخابر (ح.ش) أدلى بمعلومات قيمة ومهمة لأمن المقاومة، ساهمت في صوغ خطة عملياتية، في إطار عمليات وحدة "سهم"، التي تهدف إلى ملاحقة وتفكيك عصابات قُطّاع الطرق واللصوص، الذين يستولون على شاحنات المساعدات والبضائع. كذلك، أكد الضابط في أمن المقاومة على خطورة التواصل مع تطبيقات ومنصات العدو، بدعوى أنها مصائد للمخابرات، تستغلها في تجنيد المتخابرين وتشغيلهم لصالحها في الحرب ضد شعبنا.

ختامًا، وجه قائد في أمن المقاومة تهديدًا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه التساوق مع خطط العدو في إضعاف الجبهة الداخلية، مؤكدًا على استمرار الأمن في ملاحقة المتخابرين، خاصةً الذين يتخذون من عمليات قطع الطريق وسرقة الشاحنات غطاءً لخيانتهم وعملهم لصالح مخابرات العدو. كما دعا القائد الأمني المتورطين مع العدو بالإسراع في تسليم أنفسهم للأمن، قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أن لديهم خططًا للتعامل مع العديد من المتورطين، ممن اعترف عليهم المتخابر (ح.ش).

تنويه مهم

أبناء شعبنا.. في حال الاشتباه بأي شخص أو مؤسسة أو تحركات مريبة أو العثور على أجهزة ومخلفات للعدو، يرجى إبلاغ الأمن أو التواصل عبر البوت الآمن: http://t.me/alharesbot.