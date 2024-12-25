أفادت مصادر إعلامية بوقوع عملية دهس قرب مفرق "غوش عتصيون" شمال الخليل، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء الهجوم. وفقًا للتقارير الأولية، تم تنفيذ العملية بواسطة سيارة مسرعة على الحاجز حيث يقف الجنود.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال عززت من وجودها في المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إلى المفرق، في وقتٍ تشهد فيه المناطق الفلسطينية توترًا متصاعدًا نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال.

من جهة أخرى، أُعلن أن المصاب قد نُقل إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج، حيث تتفاوت حالته بين خطيرة ومتوسطة. وقد قامت سلطات الاحتلال بالتحقيق في الحادثة، فيما أُعلنت حالة استنفار كبيرة في المنطقة.

لاحقًا، أكدت مصادر الاحتلال أنه تم اعتقال منفذ العملية بعد محاصرته من قبل قوات الاحتلال في أحد الأحياء المجاورة.