استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد حصار منزله في قفين شمال طولكرم

استشهد الشاب أحمد محمود خالد عمارنة (25 عامًا)، مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حاصرت منزله في منطقة جبل العمارنة ببلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا على منزل الشهيد لمدة ثلاث ساعات، مستخدمة الرصاص الحي وقذائف "الأنيرجا" قبل أن تعلن استشهاده وتحتجز جثمانه، ثم تنسحب من الموقع.

وتزامنت العملية مع استمرار التواجد المكثف لقوات الاحتلال في البلدة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار متواصل، ما أثار حالة من التوتر والذعر بين الأهالي.

وباستشهاد أحمد عمارنة، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها فجر الثلاثاء إلى تسعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات 19 جريحًا حتى الآن.

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط إدانات واسعة لهذه الجرائم التي تطال المدنيين العزل.