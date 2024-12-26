الصحفيون الخمسة.. من تغطية الحرب إلى شهادة على فظائعها

في مشهد مروع يعكس فداحة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استُهدف خمسة صحفيين أثناء نومهم في سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، التي كانت متوقفة بوضوح أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

كانوا يحملون شعار الصحافة، يرتدون زيهم الصحفي، ويؤدون واجبهم الإنساني في نقل الحقيقة إلى العالم.

المركبة التي تحمل علامة الصحافة الدولية أصبحت هدفاً لصاروخ إسرائيلي، ليتحول المشهد من تغطية الحرب إلى شهادة على فظائعها.

كان الصحفيون الخمسة، وهم فيصل أبو القمصان، أيمن الجدي، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، وفادي حسونة، يوثقون يوميات العدوان ويعملون جاهدين لإيصال معاناة أهالي غزة للعالم، حتى سكتت أصواتهم إلى الأبد.

شهيد ينتظر طفله القادم

من بين الشهداء، كان أيمن الجدي يحلم بلحظة مميزة في حياته: ولادة طفله الأول. انتظر اللحظة بفارغ الصبر، لكن يد العدوان حرمته من أن يرى طفله الذي سيولد يتيماً.

قصة الجدي تلخص مأساة عائلات بأكملها، فقد امتزج حلمه بالأبوة بدماء الصحافة التي طالما عمل من أجلها.

استهداف متعمد.. جريمة مكتملة الأركان

استهداف سيارة البث الخارجي الواضحة بعلاماتها الصحفية لم يكن خطأ عشوائياً. الجريمة وقعت أمام مستشفى العودة، بعيداً عن ساحات المعركة، في منطقة تُعد ملاذاً آمناً للمصابين والمستضعفين.

هذه الضربة، التي أودت بحياة خمسة صحفيين في لحظة واحدة، ليست إلا تأكيداً على الفوقية التي يتعامل بها الاحتلال مع القوانين الدولية وإهانة للمجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً أمام هذه الانتهاكات.

وصمة عار على جبين الصامتين

بهذا الهجوم ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 201 صحفي وصحفية منذ بداية العدوان، ليبقى السؤال قائماً: أين المجتمع الدولي؟ أين المنظمات التي يُفترض أن تدافع عن الصحفيين وحرية التعبير؟

الرحلة الأخيرة للحقيقة

الزملاء الخمسة ارتقوا شهداء وهم يحملون رسالة نقل الحقيقة للعالم، ليصبحوا هم القصة التي تروى الآن.

رفاقهم في قناة القدس اليوم نعوهم بكلمات تُلخص عمق الجرح: "سنواصل رسالتنا الإعلامية المقاومة، وسنحمل الكاميرا كما حملوها، لنكشف للعالم الظلم والعدوان".

ستبقى أرواح الصحفيين الخمسة، وكل من سبقهم، شاهدة على الجريمة، وسيظل الشعب الفلسطيني يُردد حكاياتهم جيلاً بعد جيل. الرحمة للشهداء والصبر لذويهم، وللصحافة الفلسطينية القوة والثبات في وجه الاحتلال.