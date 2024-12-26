الاحتلال يفجر روبوتًا مفخخًا أمام مستشفى كمال عدوان ويصيب طبيبًا بجروح خطيرة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير روبوت مفخخ أمام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تطاير الشظايا داخل أقسام الجراحة ومبيت المرضى بالمستشفى.

وأفادت مصادر طبية أن التفجير أسفر عن إصابة الطبيب حسن ضابوس بجراح خطيرة في الرأس، وذلك أثناء تأدية عمله داخل قسم العناية المركزة.

وأكدت إدارة المستشفى أن الانفجار تسبب بأضرار كبيرة داخل أقسام المستشفى، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع الطبي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويعد استهداف المنشآت الطبية والأطقم الصحية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية والدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.