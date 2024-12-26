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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
350 ألف مريض مزمن في غزة معرضون لخطر كبير بسبب النقص الحاد في الأدوية
26 ديسمبر 2024 . الساعة: 08:14 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299488
كلمات مفتاحية
جيش الاحتلال
الحرب بغزة
مرضى بغزة
أمراض مزمنة
إغلاق معبر رفح
نقص الأدوية
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