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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
728 من عناصر وشرطة تأمين المساعدات استشهدوا بغارات (اسرائيلية) منذ بدء الحرب
26 ديسمبر 2024 . الساعة: 08:15 ص
الرسالة نت
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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299489
كلمات مفتاحية
شهداء
الحرب على غزة
بضائع
طوفان الأقصى
تأمين المساعدات
عناصر الشرطة بغزة
شرطة التأمين
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