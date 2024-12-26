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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 728 من عناصر وشرطة تأمين المساعدات استشهدوا بغارات (اسرائيلية) منذ بدء الحرب

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