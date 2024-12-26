مصادر مصرية تنفي مزاعم الاحتلال بشأن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب حماس

نفت مصادر مصرية، في تصريح خاص لـ"التلفزيون العربي"، المزاعم الإسرائيلية التي تدعي تراجع حركة حماس عن تفاهمات جارية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أن حركة حماس أبدت تجاوبًا كبيرًا خلال المفاوضات، بل وتنازلت عن بعض شروطها لتسهيل الوصول إلى اتفاق. وأوضحت أن التعثر في المفاوضات جاء نتيجة لتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن نقاط سبق الاتفاق عليها، منها المسافة التي ستفصل قوات الاحتلال عن المناطق السكنية، وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تم إدراجهم في قائمة الإفراج المتفق عليها سابقًا.

وأشارت المصادر إلى أن مصر، بالتنسيق مع دولة قطر، ما زالت تعمل بشكل مكثف من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. وعلى الرغم من التحديات، عبّرت المصادر عن وجود مؤشرات إيجابية تدفع إلى التفاؤل بإمكانية إحراز تقدم قريب في المفاوضات.