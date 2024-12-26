جيش الاحتلال ينهي عمليته العسكرية على طولكرم مخلفا 8 شهداء

أعلن جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، اليوم الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي استمرت يومين في محافظة طولكرم.

ووفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، أسفرت العملية عن استشهاد 7 فلسطينيين، واعتقال عدد من المواطنين، إضافة إلى تدمير عشرات العبوات الناسفة ومصادرة أسلحة.

من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية أن عدد الشهداء ارتفع إلى 8، بينهم مدنيون، إثر الغارات الجوية والاقتحامات التي شنها الاحتلال يوم الثلاثاء على مخيم طولكرم، والتي رافقها دمار واسع في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

ويأتي هذا العدوان في إطار تصعيد إسرائيلي متواصل ضد الضفة الغربية، وسط إدانات فلسطينية ودولية لما وصف بأنه جرائم حرب تستهدف المدنيين وممتلكاتهم.