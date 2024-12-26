عدوان (إسرائيلي) جديد على صنعاء والحديدة باليمن

استهدف العدو الإسرائيلي اليوم الخميس بسلسلة غارات جوية عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الإعلام اليمني أن العدو الإسرائيلي نفذ سبع غارات جوية على العاصمة صنعاء وثلاث غارات على الحديدة.

وطال العدوان الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي وخلف أضرارا وسط أنباء عن ضحايا، كما استهدف محطة كهرباء منطقة حزيز جنوب العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن غارات استهدفت برج المراقبة والمدرج الرئيس في مطار صنعاء.

كما أعلنت أن سلسلة غارات جوية تستهدف قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي السياق قالت مصادر یمنیة إن العدوان الإسرائيلي على صنعاء والحديدة استهدف منشآت مدنية وتم بتنسيق ودعم أميركي – بريطاني.