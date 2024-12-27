وفاة الحكيم أحمد الزهارنة نتيجة البرد القارس في خيام النازحين بالمواصي

توفي الحكيم أحمد الزهارنة، أحد أعضاء الطاقم الطبي في مستشفى غزة الأوروبي، جراء البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة، خاصة النازحين منهم. وعُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس، جنوب القطاع، في حادثة مأساوية تعكس حجم المعاناة التي يواجهها المدنيون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

تأتي هذه الحادثة في وقت يواجه فيه سكان غزة أزمة حادة بسبب انخفاض درجات الحرارة، في وقت يعجز فيه الكثيرون عن تأمين وسائل تدفئة مناسبة، مما يزيد من معاناتهم في المخيمات والخيام التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية.