عملية استشهادية مركبة تسفر عن مقتل وإصابة جنود صهاينة شمال غزة

في عملية نوعية، تمكن أحد مجاهدي كتائب القسام من تنفيذ عملية استشهادية في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة. حيث فجر نفسه بحزام ناسف مستهدفًا قوة صهيونية مكونة من خمسة جنود، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت كتائب القسام في بيان لها إن قوات النجدة الإسرائيلية تقدمت إلى المنطقة عقب التفجير، إلا أن مجاهدي القسام تمكنوا من قنص جنديين آخرين، ومن ثم أطلقوا عددًا من القنابل اليدوية صهيونية الصنع على القوة الصهيونية، مما أسفر عن مزيد من الإصابات في صفوفهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب القسام رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.