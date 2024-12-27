الدفاع المدني: استهداف منزل يضم عشرات النازحين في شمال القطاع

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل عائلة "هتهت" في شمال قطاع غزة، والذي كان يؤوي 40 شخصًا من النازحين من عائلتي حلاوة وريحان.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني بغزة أنه تم انتشال جثامين 15 شهيدًا حتى الآن، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض، إذ تواجه الطواقم صعوبات كبيرة في انتشالهم بسبب نقص المعدات والآلات الثقيلة اللازمة.

وأشارت التقارير إلى أن معظم المنازل التي استهدفها الاحتلال في الأيام الأخيرة كانت تأوي نازحين اضطروا لترك منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.

يأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الهجمات الوحشية التي تسببت في تشريد مئات العائلات، وسط غياب أي تدخل دولي فعّال لوقف هذه المجازر.