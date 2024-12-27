وزارة الصحة في غزة تطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات (الإسرائيلية) ضد القطاع الصحي

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع الصحي، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في شمال القطاع، الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية.

وأكدت الوزارة أن مستشفى "العودة" يتعرض منذ 80 يومًا لاستهداف مباشر من قوات الاحتلال، ما فاقم الأزمة الصحية وأدى إلى تعطل الخدمات الطبية في المنطقة. كما عبرت عن قلقها الشديد إزاء مصير المرضى والكوادر الطبية في مستشفى "كمال عدوان"، الذين انقطع الاتصال بهم تمامًا بعد اقتحام المستشفى.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسات الدولية على دراية كاملة بما يجري في شمال غزة، وخاصة الانتهاكات التي تطال المستشفيات والطواقم الطبية، لكنها لم تتخذ أي خطوات فعالة لحمايتهم حتى الآن.

وحذرت وزارة الصحة من العجز الكبير في القدرة السريرية للمستشفيات بمحافظة غزة نتيجة القصف المستمر ونقص الإمدادات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين في القطاع.

واختتمت الوزارة مناشدتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الصحية العالمية بالتحرك الفوري لتأمين الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تعد خرقًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية.