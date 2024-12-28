كتائب القسام تعلن قنص جندي صهيوني واشتباكها مع قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني قرب ستوديو سلطان شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي بيان عسكري، أكدت الكتائب أن مجاهديها نفذوا عملية نوعية باقتحام نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في منطقة أبو صفية شرق معسكر جباليا، حيث اشتبكوا مع جنود الاحتلال باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف العدو.

يأتي هذا التصعيد في إطار مواجهة كتائب القسام لتوغل الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة رداً على عدوان الاحتلال المستمر.