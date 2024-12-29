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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
سجن "الدامون".. "مسلخ" حوّل حياة أسيرات غزة إلى جحيم
29 ديسمبر 2024 . الساعة: 12:55 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299554
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سجون الاحتلال
جيش الاحتلال
سجن
سجن الدامون
مسلخ
أسيرات
طوفان الأقصى
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