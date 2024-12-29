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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: هذا ما حدث في مستشفى كمال عدوان شمال غزة

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بيت لاهيا جيش الاحتلال شمال غزة مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية

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