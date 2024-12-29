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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
هذا ما حدث في مستشفى كمال عدوان شمال غزة
29 ديسمبر 2024 . الساعة: 12:57 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299556
كلمات مفتاحية
بيت لاهيا
جيش الاحتلال
شمال غزة
مستشفى كمال عدوان
الدكتور حسام أبو صفية
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