حماس: الغارة على مستشفى الوفاء والقصف المدفعي على المستشفى المعمداني جريمة حرب

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الغارة الجوية التي نفذها جيش الاحتلال على مستشفى الوفاء في غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى القصف المدفعي على المستشفى المعمداني وسط المدينة، جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وفي تصريح صحفي، أكدت حماس أن هذه الجرائم تندرج ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المنشآت الطبية والطواقم الصحية، في تجاهل تام للمعاهدات والمواثيق الإنسانية. وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإرسال مراقبين أمميين إلى غزة، وفرض حماية على المستشفيات والمراكز الطبية، ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.

كما استنكرت الحركة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا، والتي شملت إبادة جماعية وتدميرًا لكافة المرافق المدنية في القطاع.