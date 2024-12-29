حماس: تصريحات كرعي حول الوصول إلى أبواب دمشق تكشف نوايا الاحتلال العدوانية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات الوزير الإسرائيلي شلومو كرعي التي أطلقها خلال اقتحامه باحات المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين، والتي أكد فيها تطلعات كيانه للوصول إلى أبواب دمشق.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هذه التصريحات تعكس النوايا العدوانية للكيان الصهيوني ومطامعه التوسعية تجاه الأراضي العربية، وهو ما يُترجم من خلال العدوان المستمر على بلدان وشعوب المنطقة.

وأكدت حماس أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، والتصريحات التي تُطلق في هذا السياق، هي جزء من سياسة الاحتلال الاستعمارية التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية.

ودعت الحركة الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، إلى جانب القوى والأحزاب، إلى التوحّد لمواجهة هذه المخططات الاحتلالية، ووقف العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما حرب الإبادة التي تتصاعد في قطاع غزة.