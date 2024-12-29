محلل سياسي: قصف القدس شكّل معضلة سياسية كبيرة لنتنياهو

رأى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن المشهد الأخير من معركة شمال غزة يكشف التناقض جليًا بين تصريحات جيش الاحتلال الذي يعلن الانتصار، وبين واقع الميدان الذي تعكسه صواريخ المقاومة المتجددة والضربات المستمرة.

وقال عفيفة لصحيفة "الرسالة": "إن إعلان الاحتلال عن (عزل جباليا) والقضاء على حركة (حماس) يتزامن مع رصد إطلاق صواريخ من شمال القطاع، بعضها تجاوز القبة الحديدية إلى المستوطنات ووصل إلى القدس، في دليل واضح على استمرار قدرة المقاومة على العمل رغم الضربات المكثفة والحصار الخانق".

وبعد 450 يومًا من حرب الإبادة الجماعية على غزة، وخاصة في شمال القطاع الذي ارتكب فيه الاحتلال أبشع الجرائم منذ توغله قبل 84 يومًا، قصفت المقاومة الفلسطينية مدينة القدس برشقة صاروخية.

حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية، أمس السبت، صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة القدس المحتلة، واعترف الاحتلال بأنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في المدينة المقدسة.

وأضاف الكاتب عفيفة: "هذا التناقض لا يعكس فقط فشلًا ميدانيًا، بل يضع القيادة (الإسرائيلية)، وتحديدًا بنيامين نتنياهو، أمام معضلة سياسية كبيرة".

وأكد أن الهروب من استحقاق صفقة الأسرى، التي دفعت الوسطاء للإعلان أن نتنياهو هو المعرقل الرئيسي، يُظهر حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال: "نحن ندفع ثمنًا باهظًا جدًا في العملية العسكرية التي بدأت منذ قرابة ثلاثة أشهر وحتى الآن في جباليا وشمال قطاع غزة".

وتابع المحلل السياسي عفيفة: "الإصرار على منع عودة الحياة إلى مستشفى كمال عدوان وعرقلة عودة النازحين، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس، يُبرز السعي (الإسرائيلي) لإبقاء شمال القطاع منطقة معزولة، في محاولة يائسة لاحتواء التهديد المستمر من المقاومة".

وختم حديثه قائلًا: "لكن هذا النهج لا يبدو أنه قادر على طمأنة الداخل (الإسرائيلي) الذي يستفيق يوميًا على مشهد سقوط صواريخ جديدة، مما يعيد تسليط الضوء على الفشل الاستراتيجي الذي تعجز القيادة (الإسرائيلية) عن معالجته".

وذكر موشيه بن أتار، مستشار رئيس دولة الاحتلال، أن الإسرائيليين لم يعودوا بحاجة إلى نتنياهو لأنهم سئموا الأحاديث الصاخبة عن سلوكه المنحرف، وأكاذيبه اليائسة، وتلاعبه وتضليله لأهالي الأسرى.

وأشار إلى أن اتباعه سياسة اللف والدوران دون كلل أدى إلى انتشار الثقافة السياسية الفاسدة. ما خلّفه نتنياهو سيقودهم، لا محالة، نحو الجنون الجماعي.