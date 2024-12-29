حمدان: الاحتلال يتمسك برفضه الانسحاب الكامل ووقف عدوانه

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان أن الاحتلال يواصل التنصل من الاتفاقات والالتزامات، مشيرًا إلى أن حركته أبدت أقصى درجات المرونة في ملف الأسرى، شريطة وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة دون شروط.

وأوضح حمدان، في لقاء على قناة "الأقصى"، أن الاحتلال يتمسك برفضه الانسحاب الكامل ووقف عدوانه، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية لم تقدّم سوى رسائل إيجابية دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأشار إلى أن حماس أجرت اتصالات مع عدة وسطاء ودول، من بينها تركيا، لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار، في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني بسبب القصف، البرد، والجوع.

وفي حديثه عن الأوضاع الميدانية، أكد حمدان أن استهداف الاحتلال للمستشفيات يندرج ضمن خطة تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني، مؤكدًا فشل الاحتلال في كسر المقاومة، التي تواصل تقديم نماذج بطولية في مواجهة العدوان.

كما أثنى حمدان على أفعال جماعة "أنصار الله" في اليمن، واصفًا ضرباتها الصاروخية والطائرات المسيرة ضد الكيان الإسرائيلي بأنها "عمل مقدّر"، ودعا الأطراف الأخرى إلى التحرك بدلًا من الوقوف مكتوفي الأيدي.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، وصف حمدان الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية في جنين بأنها "مخزية"، معتبرًا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تتحرك لصد اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكدًا أن المقاومة في جنين واجب وطني والمقاومين ليسوا خارجين عن القانون.