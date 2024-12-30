تواصل الحرب على غزة لليوم ال451 يفاقم المأساة الإنسانية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ451 على التوالي، عبر تصعيد عسكري وقصف عنيف يستهدف مختلف مناطق القطاع.

هذا العدوان تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى يومياً، معظمهم من الأطفال والنساء، لترتفع حصيلة الحرب حتى الآن إلى أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود.

في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يعاني القطاع من دمار واسع النطاق ومجاعة أودت بحياة العشرات، خاصة من الأطفال وكبار السن.

والليلة الماضية غرقت عشرات الخيام في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ما فاقم معاناة النازحين.

على صعيد المفاوضات، أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل المماطلة في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح حمدان، خلال حديثه لفضائية الأقصى التابعة للحركة، أن الاحتلال يرفض الانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان بشكل شامل.

وأضاف أن حركة حماس قدمت مرونة كبيرة بشأن ملف الأسرى، شريطة وقف العدوان، وضمان الإغاثة وإعادة الإعمار دون قيود.

وأشار إلى اتصالات أجرتها الحركة مع وسطاء، بما في ذلك تركيا وأطراف دولية أخرى، لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار.

في الوقت ذاته، شهد يوم أمس سلسلة من التطورات الدامية، من بينها استشهاد سبعة فلسطينيين إثر قصف استهدف مستشفى الوفاء، فيما أعلنت سلطات الاحتلال استشهاد أسير فلسطيني داخل مستشفى سوروكا.

وفي سياق المعاناة الإنسانية، توفي طفل فلسطيني خامس خلال أسبوع نتيجة البرد القارس الذي يضرب القطاع المحاصر.

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وسط دعوات دولية متكررة لضرورة تدخل عالمي عاجل.