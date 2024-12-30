الاحتلال يعتقل مواطنين من الضفة بعد التنكيل بهم وتحطيم محتوياته منازلهم

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، تخللها تنكيل بالمواطنين وتحطيم محتويات منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، الشابين أحمد كمال العمور (19عاما)، ومحمد جميل عيسى العمور (23 عاما).

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشابين المعتقلين بالضرب المبرح، مشيرة إلى أن الشاب العمور اعتقل من مكان عمله في أحد المخابز، وهو أسير محرر في صفقة التبادل التي جرت بداية معركة طوفان الأقصى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، واعتقلت الشابين فارس طعمة و يزن طعمة بعد دهم منزلي عائلتيهما.

ودهمت قوات الاحتلال منازل عدة في جبل مسعد بعد تكسير أبوابها، عرف منها منزل المواطن فتحي الحسين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وخلفت خراباً كبيراً في منازل مواطنين بعد اقتحامها وإجراء عمليات تفتيش داخلها.

وخلفت قوات الاحتلال خرابا في منازل المواطنين، عرف منهم قاهر أبو عصب، وعماد رشيد عدوان من حي البساتين.

وطالت الاقتحامات في الضفة الغربية، بلدتي حجة وباقة الحطب شرق قلقيلية، وبيتونيا غرب رام الله، ومدينة يطا جنوب الخليل.

كذلك اقتحم الاحتلال مدينة نابلس، ودهم بناية سكنية في اسكان الأمير بالقرب من جامعة القدس المفتوحة.