بلدية غزة: النازحون يعيشون أوضاعًا مأساوية وسط العواصف وسوء الأحوال الجوية

تشهد مدينة غزة ظروفًا جوية قاسية مع دخول منخفض جوي شديد محمل بالأمطار الغزيرة والعواصف، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام وملاجئ غير مهيأة لمواجهة مثل هذه الأحوال.

وأفادت بلدية غزة بأن النازحين يعانون أوضاعًا مأساوية للغاية، حيث تتسرب مياه الأمطار إلى أماكن إقامتهم، في ظل نقص حاد في الإمكانيات والخدمات الضرورية لتقديم المساعدة.

وأوضحت البلدية أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي تواجه تعقيدات كبيرة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكات الصرف الصحي خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

ووجهت بلدية غزة نداءً عاجلًا إلى المنظمات الدولية للتدخل الفوري وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة السكان وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في هذه الظروف الصعبة.