قتل ممنهج للأسرى.. إبادة أخرى في غياهب السجون

وسط زنازين مظلمة وأبواب مغلقة، تتصاعد صرخات مكتومة لآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يعيشون يوميًا واقعًا من القهر والتعذيب والإهمال. تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف النقاب عن ممارسات ممنهجة تزهق الأرواح وتدمر حياة المعتقلين، وسط صمت عالمي مدوٍّ.

ضحايا القمع المنهجي

بينما يرتفع عدد الضحايا يومًا بعد يوم، أكد المرصد أن 54 معتقلًا فلسطينيًا قُتلوا في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بينهم 35 من قطاع غزة. هذه الأرقام لا تعكس فقط واقع الإهمال الطبي والتعذيب الوحشي، بل تشير أيضًا إلى نية منهجية تهدف إلى تقويض وجود الفلسطينيين.

محمد العكّة: رحلة نزوح انتهت بالموت

محمد رشيد سعيد العكّة، 43 عامًا، نزح بحثًا عن الأمان مع عائلته بعد أن دمرت إسرائيل منزله في حي الزيتون، واستهدفت مدرسة الإيواء. خلال عبوره جنوبًا، اعتقلته القوات الإسرائيلية ليُعلن عن وفاته لاحقًا في سجن النقب. تظل أسباب الوفاة محاطة بالغموض، لكن الظروف تشير إلى الإهمال والتعذيب.

سمير الكحلوت: من غرفة العلاج إلى التعذيب

سمير محمود الكحلوت، اعتقل في أكتوبر 2024 أثناء تلقيه العلاج. خلال تسعة أيام فقط، تعرض لتعذيب ممنهج أدى إلى وفاته. يظل الكحلوت رمزًا للآلاف من المعتقلين الذين فقدوا حياتهم في ظروف مماثلة.

أرقام تكشف عمق الكارثة

تشير تقارير المرصد إلى أن حالات القتل المباشر وغير المباشر للأسرى تضاعفت بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر 2023. إلى جانب القتلى، يتعرض مئات الأسرى إلى أكثر من 40 نمطًا من أنماط التعذيب تشمل الضرب، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، والإهمال الطبي. شهادات أسرى سابقين كشفت أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز 100 شخص، بما في ذلك نساء وأطفال.

زهير الشريف ومحمد لبد: نداءات لم تُسمع

زهير الشريف، أب لستة أبناء، اعتقل أثناء عمله في إسرائيل وقُتل بعد أسابيع قليلة. أما محمد لبد، الذي يعاني من أمراض مزمنة، تُوفي بسبب الإهمال الطبي بعد اعتقاله أثناء نزوحه مع عائلته. قصصهم تلقي الضوء على افتقار النظام الإسرائيلي لأبسط معايير الإنسانية.

التعذيب كسلاح للقمع

المرصد يوثق تعرض الأسرى لأكثر من 40 أسلوبًا مختلفًا من التعذيب، تشمل العنف الجسدي والنفسي، التهديد بالاعتداء الجنسي، والتجويع. هذه الأساليب تهدف إلى تحطيم إرادة المعتقلين وإسكاتهم، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

المجتمع الدولي في موضع المساءلة

رغم التقارير المتكررة، يتجاهل المجتمع الدولي هذه الانتهاكات الجسيمة. يشير المرصد إلى أن هذا الصمت يمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمها، مما يجعل من الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فورية، بما في ذلك إرسال بعثات تحقيق دولية وإدراج هذه الجرائم ضمن لائحة الاتهامات في المحكمة الجنائية الدولية.

أمل رغم الألم

مع استمرار الجرائم، يبقى الأمل معلقًا على الجهود الحقوقية والدولية لوقف هذه المأساة الإنسانية. دعوات المرصد الأورومتوسطي تنادي بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وضمان سلامتهم، وتعويض الضحايا، ليظل النضال من أجل العدالة مستمرًا.

قصص الأسرى الفلسطينيين ليست مجرد أرقام، بل هي شهادة على صمود شعب يسعى للحرية في وجه الظلم. في قلب كل قصة، تنبض روح تبحث عن إنصاف في عالم يبدو أنه قد نسي إنسانيته.