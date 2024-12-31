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الدفاع المدني: نازحون في غزة يناشدون لإنقاذ أطفالهم من كارثة الأمطار

الدفاع المدني: نازحون في غزة يناشدون لإنقاذ أطفالهم من كارثة الأمطار
الدفاع المدني: نازحون في غزة يناشدون لإنقاذ أطفالهم من كارثة الأمطار

الرسالة نت

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن تلقيه مئات اتصالات الاستغاثة من العائلات النازحة التي غمرت مياه الأمطار خيامها وأماكن إيوائها، مناشدة لإنقاذ أطفالها الذين باتوا معرضين للخطر تحت وطأة الظروف الجوية القاسية.

ووفقًا للدفاع المدني، فإن خيام ومنازل مدمرة في مخيمات وسط مدينة غزة، ومواصي خان يونس ورفح، وغربي دير البلح تعرضت لغمر كامل بمياه الأمطار، مما دفع الطواقم إلى إخلاء الأسر إلى أماكن أخرى. ومع ذلك، أوضح الدفاع المدني أن الأماكن البديلة غالبًا ما تكون غير صالحة للإيواء، ما يضطر العائلات إلى البقاء في العراء تحت المطر والبرد القارس.

وناشدت الجهات المختصة أصحاب الضمائر الحية والمؤسسات الإنسانية والدولية للتحرك العاجل لإنقاذ هذه العائلات وتوفير أماكن إيواء مناسبة تحميهم من الظروف الجوية القاسية. الكارثة تتفاقم في ظل انعدام الموارد وتدهور الوضع الإنساني في القطاع نتيجة الحصار المستمر والعدوان الإسرائيلي.

رابط مختصر
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