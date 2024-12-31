منتدى الإعلاميين يدعو إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين

جدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين دعوته للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والصحفية لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيان صدر بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الذي يصادف الحادي والثلاثين من ديسمبر، أكد المنتدى أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون معركتهم الإعلامية الضارية في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال، رغم التحديات والمخاطر.

وأشار البيان إلى استشهاد 201 صحفي وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى جانب اعتقال العشرات منهم وتعريضهم للتعذيب في سجون الاحتلال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

ودعا المنتدى الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الصحفيين وحرية الصحافة. كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وختم البيان بالتأكيد على أن يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني يمثل محطة لتجديد العزم على مواصلة العمل الوطني والمهني، وإبقاء الصوت والصورة الفلسطينية حاضرة في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية.