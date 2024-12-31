المقاومة تواصل استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته لليوم الخامس على التوالي

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته المحيطة بالقطاع.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف تموضعات لجنود الاحتلال في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مستوطنات غلاف غزة ما زالت تتعرض لإطلاق الصواريخ بشكل يومي، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة، ويؤدي إلى حالة من الشلل التام في تلك المستوطنات.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية أنها مستمرة في تصعيدها للرد على الجرائم الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تصاعد الأوضاع في ظل استمرار العدوان.