الأونروا: تضرر أو تدمير أكثر من ثلثي مرافقنا في غزة وسط استمرار الأزمة الإنسانية

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن تسجيل حوالي 650 حادثة استهدفت مباني ومرافق الأونروا في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار لازاريني إلى أن أكثر من ثلثي المباني التابعة للأونروا، والتي كانت تؤوي نازحين، قد تضررت أو دمرت بالكامل، ما يزيد من تفاقم معاناة مئات الآلاف من العائلات النازحة واللاجئين في القطاع.

وأكد لازاريني على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف المفوض العام أن الأونروا تواصل جهودها لتقديم المساعدات في ظل ظروف صعبة وخطيرة، رغم تزايد التحديات الناتجة عن الاستهداف المتكرر لمرافقها ومقراتها.