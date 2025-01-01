أمطار غزيرة تغمر أكثر من 1500 خيمة للنازحين في غزة وتفاقم معاناتهم

شهد قطاع غزة خلال اليومين الماضيين أمطاراً غزيرة تسببت في غمر 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، مما أدى إلى معاناة إنسانية كبيرة للسكان المتضررين.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، ارتفع منسوب المياه داخل العديد من الخيام إلى أكثر من 30 سم، ما أدى إلى تلف الأمتعة والأفرشة وإصابة عدد كبير من النازحين بحالات ارتعاش نتيجة البرد الشديد.

وتضررت المخيمات في عدة مناطق، حيث غمرت المياه 242 خيمة في ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، و185 خيمة في مجمع السرايا، و70 خيمة في موقف الشجاعية بمحافظة غزة.

أما في محافظة رفح، فقد غمرت المياه 170 خيمة على شارع البحر وفي محيط استراحة "فش فرش"، بينما شهدت خان يونس تضرر 665 خيمة في مناطق جامعة الأقصى، ومحيط سجن أصداء، وبركة حي الأمل.

وفي المحافظة الوسطى، غمرت المياه 210 خيام غرب دير البلح بمنطقة البصة ومحيط البركة ومنطقة وادي السلقا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مئات الخيام أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب تسرب المياه إليها، حيث ينتظر النازحون انتهاء المنخفض الجوي لإصلاح الأضرار أو إيجاد حلول بديلة.

ودعت مديرية الدفاع المدني الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات العاجلة للنازحين، بما يشمل تأمين مأوى بديل وتوفير أغطية وملابس شتوية لحمايتهم من موجة البرد القارس، خاصة مع استمرار الظروف الجوية الصعبة.