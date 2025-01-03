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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
82000 شخص غادروا إسرائيل خلال عام 2024
03 يناير 2025 . الساعة: 08:06 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299626
كلمات مفتاحية
مستوطنين
طوفان الأقصى
عام 2024
مغادرة إسرائيل
الهروب من إسرائيل
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