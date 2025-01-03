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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 82000 شخص غادروا إسرائيل خلال عام 2024

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مستوطنين طوفان الأقصى عام 2024 مغادرة إسرائيل الهروب من إسرائيل

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