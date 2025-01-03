قائد الطوفان قائد الطوفان

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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 72056 جندياً وضابطا معاقاً يعانون اضطرابات عقلية ونفسية وصدمات

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جيش الاحتلال الحرب على غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى 7 أكتوبر

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