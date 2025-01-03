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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
33 شهيداً ارتقوا على أرض القدس خلال عام 2024 بينهم 15 طفلاً
03 يناير 2025 . الساعة: 08:10 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299629
كلمات مفتاحية
القدس
شهداء
جرائم الاحتلال
الحرب على غزة
أطفال غزة
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
عام 2024
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