ضابط الاستخبارات الأول في فرقة غزة ينهي مهامه بعد إخفاقات السابع من أكتوبر

قرّر ضابط الاستخبارات الأول في فرقة غزة، الملقب بالرمز "أ"، إنهاء مهام منصبه والالتحاق بإجازة مفتوحة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبله العسكري. يأتي هذا القرار في إطار العبر المستخلصة من إخفاقات العمليات العسكرية خلال هجوم السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن العديد من الخسائر والتداعيات السلبية على مستوى الجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا القرار بعد إعلان قائد اللواء الشمالي في جيش الاحتلال في قطاع غزة، العميد حاييم كوهن، عن إنهاء مهام منصبه لنفس السبب، مما يعكس حالة من إعادة تقييم القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

كما يُذكر أن العقيد آفي روزنفيلد، الذي كان يشغل منصب ضابط الاستخبارات الأول في السابق، قد اتخذ قرارًا مشابهًا الصيف الماضي وانهى مهام منصبه، مما يعكس موجة من الاستقالات والتغييرات في المناصب العسكرية العليا داخل الجيش.





ترجمة وكالة صفا