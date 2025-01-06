كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان تنفيذ عملية مشتركة في شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، عن تنفيذ عملية مشتركة مع مجاهدي سرايا القدس في شمال قطاع غزة، حيث اشتبك مقاتلو الكتائب مع قوة صهيونية راجلة قوامها عشرة جنود في منطقة غرب مدينة بيت لاهيا.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن المجاهدين استخدموا الأسلحة والقنابل اليدوية في الاشتباك مع الجنود الصهاينة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال. وأضاف البيان أن المقاتلين لاحقوا أحد الجنود الذين فروا من المكان وأجهزوا عليه من مسافة صفر.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عبرية أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة لا يزال مستمراً، على الرغم من مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من القضاء على قدرات حركة حماس. وأشارت إذاعة "جيش" الاحتلال إلى أن نحو 20 صاروخاً تم إطلاقها من القطاع خلال الأيام التسعة الماضية، في تصعيد مستمر يأتي رغم محاولات الاحتلال المتكررة للحد من الهجمات.

ويستمر التصعيد العسكري بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، وسط توترات شديدة في المنطقة.