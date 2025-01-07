الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
966 مسجدا في غزة دمرها الاحتلال بشكل كلي أو جزئي، خلال العام الماضي 2024
07 يناير 2025 . الساعة: 08:11 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299717
كلمات مفتاحية
جرائم الاحتلال
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
مساجد غزة
استهداف المساجد
هدم المساجد
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
المعابر عملت بشكل جزئي الأسبوع الماضي
أخبار رئيسية
استشهاد شاب واغتيال أسير محرر في قصف واشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية
حماس: حل جميع النقاط العالقة بالمفاوضات والكرة الآن بملعب نتنياهو
مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ459
(القسام) و (الأقصى) في مخيم جنين: لا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة
عملية (كدوميم) ضربة لأمن الاحتلال وكشف لعورة السلطة
كيف تعذب (إسرائيل) الأطفال الفلسطينيين في مركز شرطة (أرئيل)؟
(الشرق) تنشر قائمة (حماس) للمحتجزين (الإسرائيليين) في صفقة التبادل
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
7700 مولود جديد يفتقرون إلى الرعاية المنقذة للحياة، في قطاع غزة بسبب الحرب
انفوجرافيك:
33 شهيداً ارتقوا على أرض القدس خلال عام 2024 بينهم 15 طفلاً
انفوجرافيك:
13500 جريح من جنود الاحتلال سُجلوا في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر