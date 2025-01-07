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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 7700 مولود جديد يفتقرون إلى الرعاية المنقذة للحياة، في قطاع غزة بسبب الحرب

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جيش الاحتلال الحرب على غزة أطفال غزة القطاع الصحي طوفان الأقصى المواليد في غزة

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