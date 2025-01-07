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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كواد كابتر.. أداة مراقبة تحولت لسلاح يفتك بالغزيين
07 يناير 2025 . الساعة: 08:18 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299722
كلمات مفتاحية
غزة
تكنولوجيا
جيش الاحتلال
طائرات
مراقبة
طوفان الأقصى
كواد كابتر
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